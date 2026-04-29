El último capricho de Iván Poduje: críticas de la senadora Paulina Núñez le cuestan el cargo a dos de sus cercanos en el Minvu

Una nueva controversia se instaló al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), luego que este miércoles 29 se concretara la salida de dos funcionarios ligados a Renovación Nacional (RN), especialmente a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, marcando el último gran capricho de Iván Poduje en la cartera.

Las desvinculaciones ocurrieron entre las 10:30 y 11:30 horas y afectaron a Carlos Campos, quien se desempeñaba como encargado de la relación con parlamentarios y alcaldes; y a Marcela Díaz, responsable del Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía (SIAC). Según consigna La Segunda, ambos militan en RN y son cercanos a la senadora por Antofagasta, así como también a su esposo, Cristián Monckeberg.

La decisión se da en un contexto particularmente sensible, marcado por las duras críticas que la parlamentaria dirigió al titular del Minvu, tras sus declaraciones respecto al senador Alfonso de Urresti (PS) en el marco de la tramitación de la Ley de Humedales. En ese episodio, Poduje responsabilizó al legislador socialista de retrasos en la construcción de viviendas, lo que generó molestia en distintos sectores políticos.

Según trascendió, fue la jefa de gabinete del ministro, Fabiola Ríos, quien comunicó las desvinculaciones a ambos funcionarios. Desde el propio ministerio se argumentó que, en el caso de Díaz, la salida respondería a una “falta de confianza”, considerando que cumplía funciones dentro del equipo más cercano al secretario de Estado. En tanto, respecto a Campos, la versión oficial apuntó a dificultades para cumplir con exigencias del cargo, como viajes frecuentes debido a responsabilidades familiares.

Sin embargo, desde filas de Renovación Nacional la explicación sería otra: aseguran que a ambos se les habría entregado la misma razón, es decir, una supuesta “falta de confianza”, lo que refuerza la lectura política de las desvinculaciones.

El caso de Campos también llama la atención por su breve paso en el cargo –apenas tres semanas– y por su estrecha trayectoria junto a Monckeberg, con quien trabajó en distintas reparticiones como Vivienda, Desarrollo Social y la Segpres, además de su rol previo como asesor parlamentario. Por su parte, Díaz había asumido funciones el pasado 11 de marzo, coincidiendo con la llegada de Poduje al Ministerio de Vivienda.

Este episodio se suma a una seguidilla de decisiones que han generado ruido al interior de la cartera de Vivienda y Urbanismo y, particularmente en la región de Valparaíso, donde recientemente se produjo un remezón mayor: la salida de al menos tres jefaturas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), en un movimiento que fue interpretado como un “descabezamiento” del organismo regional.

Así, lo ocurrido este miércoles vuelve a tensionar el ambiente político en torno a la gestión de Poduje, alimentando cuestionamientos sobre su estilo de conducción y las decisiones adoptadas en el manejo de equipos, en medio de un escenario donde la reconstrucción habitacional sigue siendo uno de los principales desafíos del sector.

PURANOTICIA