“El ruido es un contaminante”: Superintendencia del Medio Ambiente moderniza normas ante alza de quejas

La protección de la salud ciudadana frente a un contaminante invisible fue el compromiso que ratificó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), justo durante la conmemoración del Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido.

Tras darse a conocer la nueva norma de emisión para fuentes fijas, el organismo adelantó que su labor institucional para este 2026 estará enfocada en la modernización de las normativas vigentes sobre esta materia.

Respecto a las tareas de control y vigilancia, la entidad lleva a cabo un promedio cercano a las 800 inspecciones anuales por ruidos molestos. De hecho, las cifras oficiales indican que se concretaron 759 fiscalizaciones a lo largo de 2025, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 305 procedimientos.

Los registros históricos de la repartición pública revelan un dato contundente: el 52% del total de reclamos que recibe la Superintendencia del Medio Ambiente corresponden a problemas acústicos.

Al analizar el comportamiento territorial a lo largo del tiempo, las comunas que encabezan la lista histórica de quejas son Antofagasta, Santiago, Concepción, Iquique y Providencia. Un poco más atrás en este listado aparecen Ñuñoa, La Serena y Valparaíso.

Si se observa específicamente el balance del año 2025, el mayor volumen de requerimientos ciudadanos se concentró en Antofagasta con 1.417 casos. A esta ciudad le siguieron de cerca Santiago (1.262), Concepción (931) e Iquique (903).

Frente a este escenario, la superintendenta Claudia Pastore enfatizó la gravedad del problema: "el ruido no es solo una molestia, es un contaminante que impacta directamente en la calidad de vida. Con la nueva norma iniciamos una transición clave, donde el foco está en la prevención y en entregar certeza técnica".

Asimismo, la máxima autoridad del organismo ambiental agregó que "El aumento del 24% en las denuncias en esta materia, nos mandata a ser más eficientes, fortaleciendo la red de fiscalización con más de 70 municipios para asegurar un crecimiento respetuoso con el entorno acústico de las personas".

PURANOTICIA