El removido coordinador estratégico de Jeannette Jara admite que fue "inusualmente burlesco y descalificador" con los Parisi

El sociólogo Darío Quiroga, excoordinador estratégico de Jeannette Jara, reconoció que fue "inusualmente burlesco y descalificador" con Franco Parisi y con su hermana, la diputada electa Zandra Parisi, pero recalcó que se disculpó con ambos.

Después que la candidata oficialista le pidió la renuncia, Quiroga escribió un mensaje de despedida en su cuenta de X, en que se muestra de acuerdo con su salida del comando de Jara, a la vez que se mostró dispuesto a seguir colaborando.

"Querida Jeannette Jara, futura Presidenta de Chile: En los últimos días se han vuelto a viralizar algunos fragmentos de programas de streaming en los que he participado, especialmente uno en que, en tono festivo, soy inusualmente burlesco y descalificador con Franco Parisi y con su hermana, la diputada electa Zandra Parisi", comienza diciendo el ahora ex integrante del comando de Jara.

A ello agregó que "estas opiniones fueron realizadas en el tono ácido y satírico que ocupo con alguna frecuencia en diversos podcast y programas en los que he participado, como La Cosa Nostra, Ultrasolo o Sin Filtros, por mencionar solo algunos".

Junto a afirmar que "tuve la oportunidad hace varios meses de ofrecer mis excusas a Franco y tiempo después con Zandra Parisi". comentó que "el ruido mediático que esta situación ha provocado, distrae las tareas que deben estar 100% abocadas a los desafíos de la segunda vuelta, por ello solo puedo coincidir con tu decisión de reestructurar el equipo para las últimas tres semanas de campaña y, por tanto, dejar el espacio en que he estado aportando en la elección primaria y primera vuelta".

"Seguiré, como es obvio, involucrado intensamente en la campaña, al igual que miles de chilenos y chilenas desde los espacios en que se pueda aportar", cerró.

COMENTARIOS DISCRIMINATORIOS

En abril pasado, en su segmento "Ultrasolo" del programa Turno, el sociólogo hizo comentarios discriminatorios contra Franco Parisi y a su hermana Zandra.

Mostrando imágenes del arribo de Parisi al aeropuerto de Santiago, Quiroga afirmó entre risas que "toda la estructura del Partido de la Gente es muy entretenida, porque es muy chanta. Es pobre, pobre. Entonces le arman ahí unos viejitos chuñuscos, y es como que el pueblo se desbordó en las calles".

En cuanto a la hermana del excandidato, Quiroga dijo que "se llama Zandra, pero con Z, no sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío".

