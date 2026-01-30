''El proceso se hizo sistemáticamente bien”: Miembro de comité defiende el Censo 2024

David Bravo, quien fue parte del comité técnico del seguimiento del Censo 2024, defendió el proceso, que ha sido criticado por presentar un registró de un 7% en la tasa de omisión.

“El proceso se hizo sistemáticamente bien”, dijo Bravo, quien además es director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, en entrevista con radio Duna.

“Fueron dos o tres años de acompañamiento de todo el proceso del censo último, y ahora también, en mi caso, me tocó seguir el proceso de lo que fue el estudio de las predicciones de población”, agregó el economista de la UC y máster en Economía de la Universidad de Harvard.

El economista cuestionó a quienes comparan el proceso del 2024 con el del 2012. “Estuvimos en la comisión que nos tocó hacerle la auditoría al Censo del 2012. Y evidentemente no tiene ninguna comparación”, comentó.

“Fue un censo que hizo bien los procedimientos, fue meticuloso en el trabajo de terreno y es una operación de muy gran escala”, añadió.

David Bravo también apuntó a la diferencia del Censo 2024 con los pasados, donde antes se destinaba un día exclusivo para realizar el proceso y el contexto país, como una mayor percepción de inseguridad.

“(Ahora) hay mucha más preocupación por la seguridad de las personas, estamos en un país que tiene más desconfianza, y entonces hay muchos elementos que juegan (en contra), a pesar de que se hizo una gran campaña para hacer que la ciudadanía responda, pero es mucho más difícil hoy día hacer estos levantamientos que tal vez 20 años atrás”, estimó.

Finalmente, el economista aseguró que “lo importante es preocuparse, no solamente por la tasa de omisión (...) cuando nosotros vimos el Censo del 2012, había comunas que tenían una gran proporción de personas perdidas, mientras que había otras que el trabajo había sido mejor. Entonces, en verdad, esa heterogeneidad en la información y en la forma como se recolectó habló de un mal proceso y el problema es que eso sí es calidad de datos”.

