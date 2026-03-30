El plan de contingencia en carreteras por Semana Santa: Prevén salida de más de 450 mil vehículos desde Santiago

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dio a conocer el plan de contingencia que se implementará en las carreteras del país con motivo del fin de semana largo de Semana Santa.

La autoridad informó que "estamos ante el primer fin de semana largo del año, en el que se proyecta salgan más de 450 mil vehículos de Santiago y para mitigar este aumento en las rutas vamos a disponer un conjunto de incentivos y restricciones, para que todas las familias puedan tener el mejor viaje posible".

El secretario de Estado, explicó que “adicionalmente a las tradicionales medidas como el peaje a luca para vehículos livianos y rebaja en un 50% para el peaje de los camiones, en conjunto con las concesionarias, tendremos más de 1.000 funcionarios desplegados en todas las rutas del país, con el apoyo de grúas, ambulancias y vehículos de asistencia vial”.

“El llamado es a planificar el viaje y a tener precaución en los traslados, para que no tengamos accidentes que lamentar, considerando que los días con mayor tránsito serán la salida del jueves y el retorno durante el domingo”, agregó.

En tanto, el jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, informó que: “Carabineros tendrá un plan operativo con despliegue nacional donde vamos a tener una presencia activa durante todo el fin de semana largo en diferentes puntos estratégicos de las principales rutas donde vamos a estar controlando y fiscalizando todas aquellas inconductas que puedan ser constitutivas de algún siniestro vial”.

Por su parte, la presidenta de COPSA, Gloria Hutt, destacó que: “Nuestra invitación es a informarse, a planificar el viaje y a usar las páginas web, redes sociales y números de emergencias de las distintas rutas concesionadas del país”.

PLAN DE CONTINGENCIA

En relación a las medidas especiales para la salida, destacan el peaje rebajado a 1.000 pesos para vehículos livianos este jueves 2 de 07:00 a 13:00 horas en la ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos); y en la ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

La medida se repetirá este viernes 3 entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la ruta 68 y ruta 5 Norte.

Para el retorno, estedomingo 5 de abril entre las 07:00 y las 12:00 horas también habrá peaje a 1.00 pesos en la ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago); ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas) y en la ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos).

También habrá medidas especiales para camiones de dos o más ejes, para la salida el jueves 2 y viernes 3 (desde las 00:00 a las 07:00 horas) habrá tarifa rebajada en un 50% en los peajes Lo Prado y Zapata de la ruta 68 (sentido hacía la costa), Las Vegas de ruta 5 norte (ambos sentidos) y Angostura de la ruta 5 sur (ambos sentidos).

Para el día domingo 5 de abril, la rebaja se aplicará desde las 00:00 a las 07:00 horas en los peajes Las Vegas (ambos sentidos) y Lo Prado y Zapata (en dirección a Santiago).

Esta medida involucra también la restricción para el tránsito de camiones durante el día, habrá restricción el jueves 2 de 12:00 a 19:00 horas en la ruta 5 Norte en dirección norte (Entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la ruta 68 en dirección a la costa (Entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la ruta 5 Sur en ambos sentidos (Entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

La medida se repetirá este viernes 3 de 09:00 a 15:00 horas en la ruta 5 Norte, ruta 68 y ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos.

Para el retorno de este domingo 5, la restricción para el tránsito de camiones será de 12:00 a 19:00 horas en la ruta 5 Norte en dirección a Santiago (Entre enlace Lo Pinto y enlace Llay Llay) y en la ruta 68, también en dirección a Santiago (Entre Vespucio y el enlace Algarrobo).

PURANOTICIA