El PC se distancia del Presidente Boric: Figueroa asegura que candidatura de Jara "no es continuidad del Gobierno"

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, marcó una clara distancia entre la eventual candidatura presidencial de Jeannette Jara y la actual administración del Presidente Gabriel Boric, asegurando que su postulación no representa una "continuidad" del Gobierno.

En una entrevista con CNN Chile, Figueroa explicó que la candidatura de la exministra del Trabajo se inscribe en un "ciclo muy distinto" al que se vive hoy, y que "suponer que las cosas son mecánicas sería un error". La dirigente comunista fue enfática en su postura al ser consultada directamente si Jara es la continuidad de Boric: "No, porque por algo vamos a tener propuestas sobre la mesa, que no solamente son la continuidad de un programa, también son propuestas innovadoras para este minuto".

Figueroa reconoció que el PC valora muchas de las iniciativas del actual Gobierno, pero también tiene "reparos", los que serán abordados en el programa de Jara. La dirigente insistió en que el foco debe estar en las propuestas para el futuro, más que en la evaluación de la administración actual.

PURANOTICIA