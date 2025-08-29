El PC en una encrucijada: a dos años de la muerte de Teillier, el caso Jadue y las declaraciones de Carmona dividen al partido

Las recientes polémicas que han sacudido al Partido Comunista (PC) están generando un escenario de alta tensión en la coalición oficialista, que ve cómo las ambiciones de su principal figura, Daniel Jadue, y las declaraciones de su timonel, Lautaro Carmona, ponen en riesgo la unidad y la candidatura presidencial de Jeannette Jara. Todo esto, a solo días de la conmemoración del segundo aniversario de la muerte de Guillermo Teillier, cuyo liderazgo es extrañado por algunos en el partido.

El primer foco de conflicto que complica a la coalición es el futuro judicial de Jadue. Con la confirmación de la fecha de preparación de su juicio oral para el 8 de octubre y la alta pena de 18 años de prisión que pide la Fiscalía, la posibilidad de que el exalcalde pierda su derecho a sufragio y, por ende, su opción de ser candidato a diputado, ha encendido las alarmas en el oficialismo.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, no dudó en señalar públicamente que el PC debería preocuparse por la situación legal de su figura, advirtiendo que su posible salida de la carrera parlamentaria perjudica a toda la coalición.

El segundo punto de división fue generado por el propio presidente del PC, Lautaro Carmona, quien criticó al exministro de Hacienda, Mario Marcel. Sus dichos provocaron una ola de cuestionamientos desde los partidos del Socialismo Democrático, quienes han conminado al PC a demostrar su "genuino respaldo" a la candidatura de Jeannette Jara. La propia abanderada presidencial se ha visto obligada a distanciarse de su líder partidario, afirmando que no comparte sus dichos y que la "bataola" generada por la polémica la tiene "bien sin cuidado".

Pese a los intentos de otros líderes del PC por bajarle el perfil al conflicto, la situación ha puesto de manifiesto la complejidad que enfrenta la colectividad, que se debate entre defender su relato de nicho y mantener la unidad de la coalición. La crisis que envuelve a los comunistas a dos años de la ausencia de Teillier demuestra cómo sus conflictos internos han trascendido sus propios límites para convertirse en un problema para la totalidad de la coalición que apoya la candidatura de Jara.

