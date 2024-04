El lunes será formalizado en ausencia venezolano detenido en Colombia por triple homicidio en Pedro Aguirre Cerda

El fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, entregó detalles de la detención del ciudadano de nacionalidad venezolana que fue detenido en Bucaramanga, Colombia, a solicitud de la justicia chilena, que le imputa participación en el triple homicidio ocurrido a fines de diciembre del año pasado en Pedro Aguirre Cerda.

“Por el momento logramos la identificación de él, que es uno de los cinco que dispararon en contra de las víctimas. Es de apellido Herrera Pájaro y fue detenido en Colombia. Estamos requiriendo los antecedentes penales una vez que podamos iniciar los trámites de la extradición”, dijo Barros.

Asimismo, detalló que se trató de una acción dirigida contra las personas que resultaron fallecidas y que Herrera es una de las personas que dispara contra las víctimas.

“La participación de él es haber disparado en contra de las víctimas en los momentos que llegan a la calle Carlos Marx, en Pedro Aguirre Cerda y proceden a abrir fuego en contra de dos personas que eran colombianas, que transitaban por el lugar y que en esa balacera resulta asesinada la menor de 13 años”, detalló el fiscal.

Dijo además que “dispararon cinco personas que llegaron al lugar en un vehículo que posteriormente quemaron para efectos de eliminar la evidencia y días posteriores, comenzaron su huida hacia el sector norte del país para salir por pasos no habilitados y de esta manera evadir la detención y formalización”.

Barros informó que el lunes se formalizará al hombre en ausencia, para posteriormente cursar la solicitud de extradición a la Corte de Apelaciones que de aprobarla, la derivará a Cancillería para que le de curso internacional con aplicación de medidas cautelares para asegurar la permanencia en Colombia hasta que se resuelva la solicitud por los tribunales locales.

Por su parte el coronel Mauro Pino, jefe del Departamento OS-9 de Carabineros, detalló parte del trabajo investigativo que permitió localizar al imputado en Colombia.

El jefe policial destacó “el despliegue operativo e investigativo y todas las coordinaciones que se realizaron para capturar a esta persona, que tuvo participación en el hecho ocurrido el 29 de diciembre, en el que hay tres personas fallecidas, una de ella menor de edad, y además otras cuatro personas quedaron heridas con arma de fuego”.

"Esta persona tiene una autodenuncia del año 2022, de ese año al 2023 se mantiene en territorio nacional. Luego habría salido por un paso no habilitado. No hay registro alguno de que haya salido por un paso habilitado”, dijo el oficial, aunque no entregó mayores detalles de la manera en que pudo atravesar la frontera.

