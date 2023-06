El lunes comenzarán a entregarse las primeras viviendas de emergencia para damnificados por lluvias

El presidente Gabriel Boric aseguró que a partir del próximo lunes 3 de julio comenzará la entrega de viviendas de emergencia para los damnificados por las inundaciones que dejó el sistema frontal del fin de semana pasado en el centro sur del país.

Tras visitar las comunas de Coihueco y Ñiquén, en la región de Ñuble, señaló que "a partir del próximo lunes vamos a comenzar a entregar ya las primeras viviendas de emergencia para las familias que han sido más afectadas con daño total o descuadres de las mismas viviendas".

"Este proceso se está realizando a través de la aplicación de la ficha dos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sirve para identificar los distintos tipos y niveles de afectación que presentan las viviendas", sumó el Jefe de Estado.

En la misma línea, explicó que "hay lugares en donde sencillamente no se puede construir, e insisto, necesitamos mejor ordenamiento territorial. Lo veía, por ejemplo, en el caso de Licantén, donde no es primera vez que el hospital se inundaba, entonces claramente el hospital tiene que estar en otra parte".

Además, el Mandatario puntualizó mediante su cuenta oficial de Twitter que el próximo lunes también empezarán "los primeros pagos del Bono de Recuperación y comenzaremos la entrega de más de 4 mil millones de pesos para pequeñas y pequeños agricultores".

"Esta semana hemos estado todos los días en terreno con la gente y he podido ver en primera persona los efectos urgentes y permanentes de este fenómeno. Compatriotas, estamos avanzando, estamos implementando las ayudas, estamos desplegados donde corresponde estar, con los pies en el barro, trabajando, conociendo los problemas, desafíos, y no solamente lo más urgente, sino también los sueños de futuro que tienen los habitantes en particular de sectores rurales", agregó.

"Lo hemos dicho antes y lo seguiremos diciendo: vamos a disponer todos los recursos que sean necesarios para salir adelante. No los dejaremos solos", concluyó Boric.

PURANOTICIA