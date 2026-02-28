El Instituto Nacional de Deportes compromete plan de acción tras incendio en centro de remo de Curauma

El Instituto Nacional de Deportes (IND) anunció un plan de acción técnico, presupuestario y operativo tras el incendio que destruyó gran parte del Centro de Entrenamiento Olímpico de remo en el sector de Curauma, Valparaíso.

El siniestro, ocurrido durante la madrugada de este sábado, consumió casi por completo las dependencias del recinto, afectando infraestructura clave para la preparación de los deportistas del Team Chile.

Según las primeras estimaciones entregadas por la futura ministra del Deporte, Natalia Duco, las pérdidas en equipamiento ascienden a cerca de $2 mil millones, aunque afortunadamente no se registraron víctimas humanas.

Desde el IND indicaron que la prioridad será acelerar los procesos administrativos para iniciar lo antes posible la reconstrucción del recinto y restituir las condiciones de entrenamiento para los atletas.

Antes del incendio, el organismo tenía contemplada una inversión de $300 millones para mejorar los hangares, iniciativa que ahora será reformulada para responder a las nuevas necesidades tras la emergencia.

Las autoridades subrayaron que el objetivo es evitar que esta tragedia afecte la planificación deportiva nacional, garantizando soluciones rápidas que permitan a los deportistas retomar sus entrenamientos en condiciones adecuadas.

