El drástico plan de cobranza del Gobierno de Kast para deudores del CAE: Descuento directo de fondos desde cuentas bancarias

A contar de la primera semana de abril, el Ejecutivo pondrá en marcha un plan de cobranza activa dirigido a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta ofensiva, coordinada entre el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República, se centrará inicialmente en los profesionales con rentas superiores a los $5 millones mensuales que se encuentran en situación de morosidad.

La medida responde a una directriz del ministro Jorge Quiroz para mitigar el impacto financiero que estos impagos generan al fisco. Según datos internos, el universo inicial de afectados comprende a 1.800 personas, quienes mantienen una deuda promedio de $11 millones. En total, el incumplimiento de este grupo específico representa una merma patrimonial para el Estado cercana a los US$20 millones.

El proceso de recuperación de activos contempla mecanismos de alta eficacia, tales como el descuento directo desde las cuentas bancarias de los deudores. En caso de que los saldos disponibles no logren cubrir la totalidad del monto adeudado, las autoridades no descartan escalar las acciones legales hacia el embargo de bienes, de acuerdo a lo reportado por radio ADN.

Una vez concluida esta primera etapa, el plan gubernamental avanzará hacia un segundo segmento. Este abarca a contribuyentes con ingresos que oscilan entre los $1,5 millones y los $5 millones. Para este grupo, la Tesorería dispondrá de diversas facilidades de pago, aunque la regularización dependerá de que los interesados se acerquen a la institución para formalizar convenios.

Cabe destacar que, tras los anuncios previos realizados por la cartera de Hacienda, ya se ha observado una tendencia de deudores que han optado por normalizar su situación financiera de manera voluntaria, anticipándose al inicio de las notificaciones oficiales y las medidas de fuerza administrativa.

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