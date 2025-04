"El día que me traigan una prueba...": Cómo el viaje de tres días a Chile cambió el rumbo del papado de Francisco y de la Iglesia Católica

Si bien, sólo fueron tres días, la visita a Chile marcó lo que fue la gestión del Papa Francisco al mando de la Iglesia Católica entre los años 2013 y 2025.

Fue el 15 de enero de 2018 cuando el Sumo Pontífice aterrizó en nuestro país, en el marco de un viaje que lo llevaría a ciudades como Maipú, Temuco e Iquique.

En la previa, su visita causó expectación e incluso se esperaban concentraciones que superaran el millón de personas, como por ejemplo la programada en la playa Lobito de Iquique, lugar hasta donde sólo llegaron poco más de 100 mil personas.

Por aquel entonces, la Iglesia Católica enfrentaba una serie de cuestionamientos a raíz de los múltiples casos de abusos sexuales que sacudían a algunos de sus sacerdotes, siendo el protagonizado por Fernando Karadima uno de los principales.

Es este el motivo por el que no pocos medios calificaron el viaje del Papa Francisco a Chile como "lo peor" de sus entonces cinco años al mando del Vaticano.

"Creo que fue una muy buena visita”, dijo al terminar la visita monseñor Darío Viganó, por entonces prefecto de la Secretaría de las Comunicaciones; mientras que otro sacerdote aseguró que el día previo a Iquique, "el Papa estaba muy contento".

Pero a los pocos minutos de pronunciar estas palabras, en los medios de comunicación chilenos comenzó a circular una de las últimas declaraciones que dio el Papa Francisco en nuestro país: “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba. Todo es calumnia. ¿Está claro?”, señaló desde Iquique el Sumo Pontífice, refiriéndose a las denuncias contra el obispo Juan Barros, acusado de encubrir los abusos cometidos por el ex sacerdote Fernando Karadima.

Estas palabras levantaron toda serie de críticas, más aún luego que en su primer día en Chile, en una actividad en el palacio de La Moneda, la máxima autoridad de la Iglesia Católica condenó con fuerza los abusos cometidos por el clero.

Es así como el viaje a Chile cambió la dirección del Pontificado de Francisco, concentrando ahora sus explicaciones en los abusos clericales más que en las reformas que se habían prometido inicialmente. Y más aún luego que estallara el escándalo de abusos sexuales en Pensilvania, donde se revelaron abusos sexuales a más de 1.000 menores de edad, por cerca de 300 sacerdotes, durante 70 años.

"Sin duda, el viaje a Chile cambió la agenda del Papa", dijo a La Tercera Iacopo Scaramuzzi, periodista del Vatican Insider y autor del libro «Tango vaticano: La Iglesia en tiempos de Francisco». Y aunque en su viaje de regreso a Roma, el Sumo Pontífice ofreció disculpas a las víctimas de abusos sexuales en Chile, sus palabras no fueron suficientes, pues la controversia ya estaba instalada en todo el mundo.

Pero Francisco no se quedó sólo con estas palabras emitidas en un avión, snio que a los 10 días después anunció que el Vaticano enviaría al arzobispo de Matla, Charles Scicluna, para recabar información respecto a la situación del obispo Juan Barros.

Tras una semana en nuestro país, Scicluna elaboró un informe de 2.300 páginas, que daba cuenta de destrucción de evidencias y otros graves hechos. El Papa Francisco reconoció su "error" sobre el obispo Barros, excusándose en "problemas de información y evaluación". También pidió perdón y convocó a todo el episcopado chileno al Vaticano, así como a las víctimas de Karadima, con quienes se disculpó personalmente.

De esta manera, un viaje de sólo tres días a Chile terminó marcando lo que fueron los primeros cinco años de Pontificado de Francisco, quien vio caer su popularidad a pasos agigantados en nuestro país luego de producido este hecho en enero de 2018.

