El desplome de Johannes Kaiser: Candidato Libertario pierde 9 puntos en imagen positiva y 4 en intención de voto, según Cadem

Brusca ha sido la caída en la popularidad del diputado Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, según revela el último reporte entregado por Cadem, en el marco de su encuesta semanal Plaza Pública.

Y es que el parlamentario de ultraderecha pasó de tener una imagen positiva que llegaba al 40% durante el mes de abril, en mayo ha caído al 31%, registrando una baja de 9 puntos porcentuales según indica el estudio elaborado.

En intención de voto espontáneo, Johannes Kaiser también reporta un importante descenso, aunque esta vez semanal, pues hace siete días se ubicaba con un 10%, llegando esta vez a 6%, lo que representa una baja de 4 puntos porcentuales.

Pese al brusco descenso en sus números presidenciales, el candidato afirma que "al colocar en el escenario que yo me podía bajar, me obligaron a dar mi palabra de no bajarme. ¿Y sabes qué hago yo con mi palabra? La cumplo, aunque se hunda el planeta la voy a cumplir, porque es lo único que tengo. Mi capital no es plata. Mi capital no son empresas. No tengo campos, una pega asegurada, mi capital es mi palabra".

Asimismo, en intención de voto espontáneo, continúa liderando Evelyn Matthei con 20%, aunque también anotó una caída en comparación a la semana pasada, equivalente a 2 puntos porcentuales menos. A la carta de Chile Vamos le sigue la del Partido Republicano, José Antonio Kast, que llega a 14%, es decir 1 punto más que hace 7 días.

Quien también subió 1 punto fue la precandidata del PPD-PS, Carolina Tohá, quien llega ahora a un 12% de popularidad (+1pto). El abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, llega a un 6%, sin variación en comparación a la semana pasada.

La carta del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, cayó 2 puntos, llegando a un 4% en intención de voto espontáneo. En tanto, Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG) se queda con 4%, igual que la semana pasada; mientras que Harold Mayne Nicholls llega a 1%. Un 5% de los consultados menciona a “otros” y 28% no sabe o no responde.

Los escenarios de segunda vuelta refuerzan el favoritismo de la ex Alcaldesa de Providencia, quien superaría a todos sus potenciales contendores: vencería a Kast por 14 puntos (44% vs 30%), a Tohá por 26 puntos (53% vs 27%) y a Jara por 30 puntos (54% vs 24%). También se impondría a Kaiser, Winter y Parisi con amplias diferencias.

Por su parte, Carolina Tohá perdería ante José Antonio Kast (38% vs 42%), pero vencería a Johannes Kaiser por estrecho margen (41% vs 37%). Jeannete Jara caería por 15 puntos de diferencia ante José Antonio Kast (30% vs 45%) y perdería también ante Johannes Kaiser, aunque con una diferencia de 7 puntos (30% vs 37%).

Gonzalo Winer caería por 32 puntos de diferencia ante Evelyn Matthei (23% vs 55%), perdería por 17 puntos contra José Antonio Kast (28% vs 45%) y también ante Johannes Kaiser, aunque por 12 puntos (25% vs 37%), según informó Cadem.

De igual forma, un complejo panorama enfrenta el Gobierno del presidente Boric, luego de que la encuesta de Cadem revelara un aumento en su nivel de desaprobación, que llega al 70%, el registro más negativo desde el inicio de su mandato.

Esta cifra iguala los peores momentos de su gestión, como el asesinato de tres carabineros en Cañete (mayo de 2024) y la polémica por los indultos (enero de 2023).

En contraste, la aprobación del Mandatario cayó cuatro puntos, situándose en 27%. El deterioro en la percepción ciudadana se da en medio de un ambiente político marcado por tensiones internas y una creciente crítica a la conducción del gobierno.

PURANOTICIA