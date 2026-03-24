El dato clave para ahorrar: Estos son los descuentos que pueden encontrar en bencinera de todo el país

Ante el anunciado aumento en el precio de los combustibles, los conductores deberán prepararse para un fuerte ajuste en sus gastos. Según lo informado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, las gasolinas podrían subir hasta $370 por litro, mientras que el diésel alcanzaría alzas de hasta $580 por litro.

En este contexto, cobran relevancia los descuentos disponibles en distintas bencineras durante la semana del mes de marzo, los que pueden significar un alivio importante para el bolsillo si se utilizan estratégicamente.

DESCUENTOS DESTACADOS POR DÍA EN MARZO

Lunes:

La semana comienza con una de las rebajas más altas: hasta $150 por litro pagando con tarjeta Banco Consorcio en la app Aramco. También hay $100 de descuento por litro con tarjetas de crédito Cencosud Scotiabank Black o Jumbo Prime usando la app Copec.

Martes:

Se puede acceder a $100 de descuento con Banco Internacional a través de la app Copec, o con Lider Bci mediante Micopiloto para Shell. En Aramco, hay una rebaja de $50 por litro pagando con Mercado Pago.

Miércoles:

Las promociones alcanzan hasta $150 por litro con tarjetas Ripley en Aramco. En Copec, el descuento llega hasta $100 por litro pagando con tarjetas Visa Scotiabank en su aplicación. Y en Shell, a través de la aplicación MiCopiloto, utilizando el código ''MIDCTO'' se hace un descuento de $15 por litro.

Jueves:

Se ofrecen $150 por litro con tarjeta Abc Visa en la app Aramco. Además, hay $100 de descuento o cashback utilizando tarjetas Bci o Coopeuch en la app Copec.

Viernes:

Uno de los días más convenientes: cashback que va entre $50 y $300 por litro con tarjeta Tenpo (crédito o prepago) usando apps de bencineras. También destaca el descuento de $100 por litro pagando con Rutpay de BancoEstado en Copec.

Sábado:

Los descuentos incluyen $100 por litro con tarjeta MACHBANK en la app Copec, y hasta $150 por litro con tarjeta SBpay en la app Aramco.

Domingo:

Para cerrar la semana, hay $100 por litro con tarjeta Banco BICE en estaciones Shell o Copec. Además, se puede acceder a $150 por litro con tarjeta SPIN Cruz Verde en la app Aramco.

PURANOTICIA