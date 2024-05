Ejército releva del cargo a seis oficiales que participaron en la ejecución de la marcha donde falleció conscripto en Putre

El Ejército resolvió remover del mando a un oficial y cinco suboficiales que participaron de la ejecución de la marcha tras la cual falleció Franco Vargas, conscripto de la Brigada Motorizada N° 24 "Huamachuco en Putre.

A través de un comunicado indicaron que “conforme a los nuevos antecedentes recabados en relación con los lamentables hechos en que resultara fallecido un Soldado Conscripto (Q.E.P.D.) y otros dos en estado de gravedad, ocurridos durante la ejecución de un período de instrucción en la Brigada Motorizada N° 24 "Huamachuco" y sumadas a las medidas administrativas adoptadas e informadas en el día de ayer, el Comandante en Jefe del Ejército, ha resuelto relevar del mando a un Oficial comandante de sección, a tres Suboficiales comandantes de escuadra y dos Suboficiales que participaron en la ejecución de la marcha”.

“Lo anterior, en beneficio directo del desarrollo de las investigaciones en curso”, añade el escrito.

Este lunes, el comandante en jefe de Ejército, general Javier Iturriaga, había dado a conocer que fueron relevados del mando dos oficiales, quienes eran “indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha”.

“En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”, mencionó el comandante en jefe.

PURANOTICIA