Efecto rebote: Gobierno recorta cerca de 3 mil millones de pesos a Carabineros y la PDI

El Gobierno recortó el presupuesto de Carabineros y la Policía de Investigaciones, las que suponían estar exentas de ver reducidos sus recursos, ante la crisis de seguridad.

Según consigna El Mercurio, para la PDI el recorte fue de $500 millones; mientras que en Carabineros la reducción fue de $2.339 millones, en el programa 01, y $123 millones en el programa 02, detalla el decreto del Ministerio de Hacienda.

Para todos ellos, la reducción aplica al Subtítulo 29, acerca de la Adquisición de activos no financieros; en específico, eran recursos para vehículos. Así se puede leer en el decreto número 28 del Ministerio de Hacienda, que “modifica presupuesto vigente del sector público”.

El documento llegó a las casillas de los legisladores y se suma al recorte de $7.000 millones a la fiscalía. Algo de información tenían los congresistas, de los antecedentes ventilados ayer en la comisión de Seguridad.

Aprovechando la asistencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, los diputados requirieron en más de una ocasión información sobre los datos.

“El protocolo que se estableció fija unas exclusiones que son Carabineros, PDI, Gendarmería. Respecto de Carabineros y la PDI, no son rebajas del tipo que hemos tenido en todas las demás instituciones, pero lo que puede haber, me lo están explorando ahora en la Dipres; ni ellos a priori tenían esta respuesta, es que les rebota la rebaja del ministerio, porque hay un consolidable del ministerio que tiene rebote en las policías, pero eso es rebaja del presupuesto del Ministerio del Interior, ¿va por ahí, no?", preguntó en voz alta Tohá, mirando al jefe de la PDI, a quien se veía incómodo.

Al ahondar en la explicación, la ministra comentó que “el consolidable que se traspasa a los servicios dependientes y, en esa medida, en todos estos lugares donde hubo excepciones no hubo descuento en el presupuesto propio, pero esto es como un rebote del presupuesto institucional de la cartera. Esa sería –entiendo– la explicación, pero todo esto sería por derivadas y el correo de las brujas. Esa sería la situación”, cerró Tohá.

