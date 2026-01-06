Efecto Contraloría: Licencias médicas cayeron 17% en octubre de 2025

En su último balance, la Superintendencia de Seguridad Social informó que en octubre de 2025, el número de licencias médicas emitidas por enfermedad o accidente común registró una disminución de 17% en comparación con el mismo mes de 2024 y de 10,6% respecto de septiembre del presente año.

En el acumulado enero-octubre de 2025, se observó una reducción total de 11,8% en relación con igual período del año anterior.

En el mismo período, las Licencias Médicas Electrónicas (LME) con pronunciamiento por enfermedad o accidente común presentaron una disminución de 11,2% respecto de enero-octubre de 2024, confirmando una tendencia general a la baja en este tipo de subsidios, tras el informe de la Contraloría de mayo.

Entre enero y octubre de 2025 se emitieron un total de 5.840.569 licencias médicas, de las cuales el 61,8% correspondió a mujeres y el 39% a hombres. Asimismo, en dicho período se registraron 2.129.830 personas trabajadoras que hicieron uso de al menos una LME, cifra que representa una disminución de 7,5% en comparación con el mismo período del año anterior, en línea con la reducción observada en el total de licencias emitidas.

Al analizar la información según tipo de seguro de salud, las licencias médicas correspondientes a personas afiliadas a Fonasa alcanzaron un total de 4.921.750, lo que representa una disminución de 9,7%. En tanto, las licencias de personas afiliadas a Isapre totalizaron 918.819, registrando una caída más pronunciada de 18,6%.

Respecto de los diagnósticos más frecuentes, los trastornos mentales continuaron siendo la principal causa de emisión de licencias médicas, concentrando el 31,7% del total de LME emitidas entre enero y octubre de 2025. Por su parte, las enfermedades respiratorias representaron el 19,1% del total, evidenciando también una disminución relevante en su participación.

