Eduardo Macaya acusa "sesgo" de Fiscalía y afirma que "si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría"

Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la UDI Javier Macaya, reiteró su inocencia en el caso por abuso sexual a menores que enfrenta.

Durante este martes se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, donde la Fiscalía leyó los cargos por abuso sexual contra cuatro menores de edad que pesan contra el empresario.

Tras esta instancia, el acusado rompió el silencio argumentando que confía “en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia”.

“Quiero decir que nunca buscamos una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo", señaló.

En esta línea, indicó que hasta la fecha el Ministerio Público “ni siquiera ha solicitado mi declaración, menos la incautación de teléfonos ni aparatos electrónicos como es lo usual en este tipo de casos, porque sabe que es lo más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI que investigar los hechos que motivaron a la denuncia".

El padre del timonel de la UDI afirmó que "este sesgo ha existido desde un principio y se ha mantenido constantemente, a lo largo de toda la investigación, no solo por parte del Ministerio Público sino también por parte de personas que se escudan en el anonimato de las redes sociales y dicen proteger a los niños, pero que día a día los exponen al escrutinio público y proveen y favorecen la victimización".

“Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Por eso, me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia", añadió.

