Eduardo Lagos acusa persecución en caso Muñeca Bielorrusa: “Lo único que quieren es dejar presa a Vivanco”

Eduardo Lagos, exdiputado y abogado imputado en el caso “Muñeca bielorrusa”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde noviembre permanece en prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber, acusado en una investigación por presunto lavado de activos y sobornos, en la que también figuran la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles.

En entrevista con La Tercera, Lagos aseguró que la Fiscalía ha transformado la causa en una ofensiva dirigida contra Vivanco. Según sus palabras, “lo único que le interesa al fiscal Marcos Muñoz es dejar tras las rejas a Ángela Vivanco”, acusando una persecución política y una desviación del foco investigativo.

El abogado sostuvo que se ha vulnerado el principio de objetividad del Ministerio Público y que el caso ha sido instalado públicamente mediante filtraciones constantes. También cuestionó la falta de reserva en convenios de colaboración eficaz, señalando que declaraciones de imputados como Gabriel Silber aparecieron en prensa apenas horas después de ser entregadas.

Lagos relató además el impacto personal del encierro, afirmando haber perdido 20 kilos desde su detención. Junto con eso, describió condiciones que calificó de vejatorias: largas horas esposado y con grilletes, sin acceso a agua ni alimentos, y acusó que incluso se habría incorporado al expediente una declaración “viciada”, lo que lo llevó a presentar una querella por falsificación contra el fiscal Muñoz.

En el plano personal, la investigación provocó un quiebre con su exsocio Gabriel Silber, a quien acusó directamente de traición por colaborar con la Fiscalía. “Fue una decepción tremenda, un Judas”, afirmó, contrastando esa ruptura con la relación de apoyo mutuo que dice mantener con Mario Vargas, otro detenido en el caso.

Respecto a las transferencias de dinero a Gonzalo Migueles, Lagos reconoció los pagos pero evitó detallar su finalidad. Indicó que expondrá sus argumentos ante el tribunal el 10 de febrero, recalcando que colaborará con la investigación, aunque negó tajantemente haber pagado sobornos: “Nunca voy a aceptar responsabilidad en un soborno”, aseguró.

Finalmente, Lagos defendió que su relación social con magistrados no constituye tráfico de influencias, admitiendo viajes y reuniones, pero rechazando que ello implique compra de fallos. Aun golpeado por la prisión preventiva, sostuvo que la experiencia lo cambió y afirmó que su futuro dependerá de demostrar que no participó en coimas ni en compra de sentencias.

