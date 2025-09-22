Eduardo Artés sobre un eventual gobierno de Kast: “La calle no lo va a dejar gobernar”

El candidato presidencial independiente Eduardo Artés aseguró que “si gana José Antonio Kast o Johannes Kaiser van a durar menos que un gusano en el pico de un pájaro” y argumentó que un eventual gobierno republicano o libertario “no contaría con la estabilidad necesaria para gobernar”.

“No lo va a dejar (gobernar) y nosotros no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada. Así de simple”, aseguró Artés en entrevista con Radio Pauta donde aseguró que un proyecto de derecha radical no podría sostenerse ante la presión social.

“Es una advertencia, porque si yo saliera presidente, ten la seguridad absoluta que si no movilizo a la gente en menos de un mes o dos meses me dan un golpe de Estado con el programa que yo tengo”, agregó el candidato de izquierda independiente.

Artés también recordó casos regionales para sustentar su planteamiento, y mencionó las crisis políticas en Perú, Ecuador y Argentina como ejemplos de gobiernos neoliberales que, según él, enfrentan dificultades para sostenerse.

Pese a que las encuestas lo sitúan con bajo apoyo, el profesor recalcó que su candidatura busca “instalar un proyecto de transformación revolucionaria” y no solo competir electoralmente. Su mensaje, enfatizó, es que “cualquier administración que, a su juicio, intente imponer un modelo neoliberal extremo encontrará una resistencia social que hará inviable su permanencia en el poder”.

Eduardo Artés dejó abierta la posibilidad de respaldar a la candidata Jeannette Jara en una eventual segunda vuelta, aunque puso condiciones estrictas.

Señaló que solo entregaría su apoyo si se comprometiera a “recuperación o renegociación del cobre, el litio, en fin, los recursos naturales, [e] industrialización del país”, cambios que, subrayó, “se contraponen al programa actual de Jara”, por lo que requerirían “un cambio bastante profundo en su programa”.

Respecto de la idea de fijar un límite a las postulaciones presidenciales, Eduardo Artés descartó cualquier restricción legal, y argumentó que “eso es democracia, eso es libertad, tanto que les gusta la palabra a algunos. ¿Qué importan los candidatos?”.

Aun así, reconoció que su trayectoria se acerca al final: “Seguramente esta va a ser mi última candidatura, más por un problema biológico”, dijo, y precisó que ha estado en “más de 4.000 marchas” y solo en “tres candidaturas presidenciales”, por lo que considera que lo menos relevante de su carrera son las campañas a La Moneda.

