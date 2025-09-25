Eduardo Artés responde a José Antonio Kast: "La gente va a salir a protestar, aunque fuera un gobierno mío"

El candidato de la izquierda independiente, Eduardo Artés, continuó el debate mediático con José Antonio Kast y lo llamó a no amenazar a la gente, esto luego de que el abanderado republicano le advirtiera, ayer, que si incita a la violencia terminará tras las rejas.

“Por favor, señor Kast, no amenace a la gente. La gente va a salir a protestar, aunque fuera un gobierno mío. Si están en desacuerdo, la gente va a protestar. Y si usted amenaza al pueblo, van a haber complicaciones, porque Chile tiene una experiencia de movilización y de lucha”, señaló Artés en entrevista con Radio Duna.

El militante del Partido Comunista-Acción Proletaria dijo que, si no está en el gobierno, podría estar en manifestaciones, dejando claro que puede “estar ahí, en el intermedio de una marcha o atrás”, porque es su derecho. Sin embargo, negó las acusaciones en las que se le apunta que sería parte de “la primera línea”.

Y continuó su respuesta a Kast aclarando que él no tiene la capacidad de tomarse una calle, pero que es “el pueblo el que se toma la calle”.

Eduardo Artés criticó, además, los lineamientos económicos de la derecha y señaló que van “a acelerar el descontento popular. Ni el recorte en el gasto fiscal de 6 mil millones, ni aumentando la edad para jubilar, ni la expulsión de lo que ellos llaman la grasa del Estado va a funcionar porque eso va a generar, indiscutiblemente, descontento y movilización”.

El candidato independiente también aseguró que “estamos en una crisis internacional, casi una tercera guerra mundial, y van a haber consecuencias muy duras en la economía chilena. Y cualquiera de los candidatos que salgan -ojo- que no planteen soluciones de fondo, va a entrar en una crisis muy profunda”.

Finalmente, consultado sobre el Gobierno del Presidente Boric, sostuvo que “es el continuador del modelo neoliberal, ¿o me va a decir que es de izquierda? Es el administrador del modelo, y todos los que administran el modelo van a tratar de que el modelo funcione. Porque ellos así entienden la sociedad y la vida”.

PURANOTICIA