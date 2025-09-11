Eduardo Artés hizo un llamado a "reconstruir y levantar una izquierda valiente" para "enfrentar a la ultraderecha"

El candidato presidencial Eduardo Artés, en su mensaje final en el debate televisado hizo un llamado al "pueblo de Chile".

"Hago un llamado a todo el pueblo de Chile, a los pueblos de Chile, es decir, al pueblo mapuche, a Aimara, Diaguita, a los chilenos en general. A tener esperanza. Es necesario reconstruir y levantar una izquierda valiente, concreta, que pueda enfrentar al fascismo, a la ultraderecha que ustedes han escuchado aquí y solamente solucionar todo con más y más represión", inició.

Complementó que "es la hora de solucionar los problemas de vivienda, de salud, de educación, que los gobiernos neoliberales, incluso de la izquierda indefinida que hoy día está gobernando y que ha gobernado varias veces, no ha podido solucionar. Todo aquello que levantan el modelo neoliberal son cómplices de la realidad de Chile".

Finalmente, mencionó que "vivimos en un período de una pre guerra mundial. ¿Cómo vamos a enfrentar esto si no tenemos seguridad alimentaria, no tenemos seguridad energética, ni siquiera en construcción de materiales?".

