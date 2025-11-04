Eduardo Artés: "Estaré incluso con aquellos estudiantes que tiran la bomba molotov"

Una polémica declaración emitió el candidato Eduardo Artés en el debate presidencial convocado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), donde se refirió a los violentos incidentes registrados en establecimientos emblemáticos de Santiago.

Al ser consultado por su visión sobre este conflicto, el candidato de izquierda fuera de Gobierno señaló que “lo primero que hay que preguntarse es por qué se da esto, en qué sociedad estamos, qué tipo de demanda hay en la gente, por qué hay una rabia acumulada que fundamentalmente, y los profesores lo sabemos, se manifiesta a través de los alumnos”.

Luego, manifestó que “las formas” se pueden conversar, “sin embargo, hay un tema que es de fondo, y lo de fondo es que tenemos una sociedad que maltrata a los estudiantes, un sistema absolutamente injusto, además de aquello, cuando tú tienes que en los liceos emblemáticos hay un verdadero trabajo oculto, una línea oculta para que fracasen todo lo que es la educación pública, sí, porque no solamente está desprovista de medios materiales, sino que también de personal docente".

En la parte más polémica de su intervención, expresó que él personalmente está “con los alumnos, y estaré incluso con aquellos que tiran la bomba molotov, estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes. Cuidado con eso”.

Eso sí, precisó que no legitima esa forma de expresión, aunque recalcó: “Jamás dejaré de estar con los alumnos. Jamás, el día que yo trate a un alumno como un delincuente, dejo de ser profesor", aseveró.

El debate se está realizando con los 8 aspirantes de La Moneda en el Salón Fresno de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se emite en más de mil emisoras a nivel nacional. Es el penúltimo debate antes de las elecciones del 16 de noviembre próximo.

