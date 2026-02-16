Eduardo Artés envió carta al "camarada" Kim Jong-un por aniversario del nacimiento de su padre

El primer secretario del Partido Comunista Acción Proletaria, Eduardo Artes, envió una carta de saludo al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, al celebrarse un nuevo aniversario del nacimiento de su padre Kim Jong Il.

"Estimados camaradas, reciban ustedes y por vuestro intermedio el pueblo de Corea, el saludo fraterno de los dirigentes, militantes y por nuestro intermedio el pueblo de Chile, al conmemorarse el 16 de febrero un nuevo Aniversario del nacimiento del Gran Líder camarada Kim Jong-il", señala una carta publicada por el excandidato presidencial en su cuenta de Instagram.

Más adelante expresa que "los monumentales éxitos en la defensa, bienestar del pueblo, en el socialismo de la República Popular Democrática de Corea, tiene en la correcta dirección del camarada Kim Jong Un, a la cabeza del Partido del Trabajo de Corea, su sustento principal y también, hay que decirlo, en los grandes líderes que le presidieron, en los recordados camaradas Kim IL Sung y Kim Jong Il".

Además, sobre este último, Artes aseguró que "tenemos presente sus destacados aportes a la ideología socialista, que es una guía al combate en las luchas de liberación nacional, antiimperialista, por el socialismo y el comunismo a escala mundial".

"Camarada Kim Jong Un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, feliz celebración de un nuevo aniversario del nacimiento del Gran Líder camarada Kim Jong Il. Viva la República Popular Democrática de Corea. Viva la hermandad entre el Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) y el Partido del Trabajo de Corea PTC!", concluye.

PURANOTICIA