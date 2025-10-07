Edificio del Ministerio de Justicia fue evacuado por incendio: emergencia se habría originado por un "desperfecto eléctrico"

Una alarma de incendio se activó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en calle Morandé 107, en el centro de Santiago.

Por protocolo, se evacuó a todas las personas que trabajaban en el edificio.

Según información preliminar, el fuego está controlado y equipos de emergencia trabajan en la ventilación de los pisos 6, 7 y 8 para disipar el humo acumulado.

Como posible origen del siniestro se baraja un desperfecto eléctrico, sin embargo, la causa exacta permanece en investigación por parte de los organismos competentes.

TransporteInforma reportó restricciones en el tránsito en el sector debido a la emergencia y al trabajo de los equipos de emergencia.

Se informó que Morandé al norte se mantiene cerrada desde Alameda, mientras que Moneda al poniente es desviada por San Antonio al sur.

PURANOTICIA