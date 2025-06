Economista Sebastián Edwards ve con preocupación el programa de Jeannete Jara: "Es extremadamente parecido al de Salvador Allende"

El economista y académico de la Universidad de California (UCLA) Sebastián Edwards ve con preocupación que el programa de gobierno presentado por Jeannette Jara “es extremadamente parecido al de Salvador Allende.

“El programa escueto que presentó la candidata Jara es extremadamente parecido al de Salvador Allende. Esta es una película que ya hemos visto antes. Un programa económico basado en la demanda interna, con un aumento muy alto de los salarios mínimos, que en este caso se está diciendo incluso un cambio de lenguaje, pasando a llamarlo salario vital”, comentó Edwards en entrevista con La Tercera.

Y agregó que “eso lo vimos en el año 70 bajo el doctor Allende, y esa película terminó muy mal, terminó con hiperinflación, con una caída al final de los salarios reales del 25% para Chile, con desabastecimiento por mercados negros y con una devaluación de la moneda extraordinaria”.

En relación con los posibles impuestos a los superricos, anunciados por Jara, Sebastián Edwards aseguró que “es un tema que se ha hablado mucho en los círculos económicos globales. Hay evidencia comparada que recauda muy poco, genera la salida de los grandes contribuyentes y produce muchas distorsiones. Pero creo que nadie sabe lo que va a pasar. Esa es la verdad”

“El salario vital que creo que son $700 mil o $750 mil generaría un efecto enorme negativo sobre el empleo en Chile, sobre todo sobre el empleo juvenil y de las personas recién que terminan sus estudios. Por tanto, no solo no hay medidas pro-empleo, sino que hay medidas que son antiempleo consideradas en esa propuesta”, comentó sobre otras medidas económicas de la candidata.

Finalmente, sobre los efectos de la elección sobre la economía comentó que “si hay un efecto, va a ser marginal. Esto no es una sorpresa. Ya estaba internalizado. El crecimiento de este año va a ser malito, entre malito y regular. No va a haber muchos cambios a no ser que la cosa se complique durante el periodo de la campaña que viene para ahora para adelante”.

