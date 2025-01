Economista Matías Acevedo afirma que hay personas que no quieren reforma de pensiones para "no darle un triunfo a Boric"

El exdirector de Presupuesto del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Matías Acevedo, abordó el debate en torno a la reforma previsional y explicó por qué es mejor tener una reforma que se considera imperfecta que no tener nada.

En diálogo con radio Infinita, el economista recordó que “llevamos 10 años sin tener reforma, sin aumentar la tasa de contribución, además tuvimos los retiros de la pandemia. Por lo tanto, tenemos una situación del pilar contributivo (PGU) que no se ha actualizado. ¿Qué ocurre con eso? Genera mayor presión fiscal”.

“El 70% de la pensión de una persona, y en algunos casos más, depende de la PGU. La PGU hoy día se reajusta por inflación. Los salarios crecen en términos reales más que la inflación, entonces si no hacemos nada las tasas de reemplazo van a caer”, analizó.

“Hay mucha información malintencionada sobre la reforma. Uno lo ve en redes sociales. A los críticos les da lo mismo la explicación que uno les dé. No quieren una Reforma de Pensiones porque no le quieren dar un triunfo al presidente Boric, pero no entienden que es un error porque es un triunfo de todos”, afirmó.

“Otros dicen que desarma el sistema de cuentas individuales, y aunque uno les explique que no, no lo aceptan. En la reforma no hay una pérdida para los afiliados”, reiteró el economista.

Sobre los temores de que la reforma de pensiones afecte el mercado laboral, Acevedo indicó: “¿Qué reforma no impacta el mercado? Hay un impacto importante para la economía. Un mercado de capitales con 4,5% de cotización extra directo sin duda alguna acelerará la recuperación por los retiros”.

