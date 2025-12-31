Economista Landerretche advierte sobre riesgos de “aprender en el cargo” y anticipa optimismo empresarial al inicio del Gobierno de Kast

El profesor titular de la FEN y director del Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, analizó las perspectivas para la economía en 2026, los desafíos para el futuro gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, y el desempeño de la saliente administración.

En conversación con T13 Radio, Landerretche abordó el proceso de conformación de los equipos del futuro gobierno liderado por el Presidente electo Kast, y sostuvo que “se habla mucho del aprendizaje que puede hacer el gobierno entrante del Gobierno saliente, de su experiencia”.

“Yo diría que hay varios aprendizajes, pero uno muy importante es que cuando uno se plantea un gobierno que quiere arreglar hartos problemas, se habla esto del gobierno de emergencia, lo encuentro una completa exageración retórica, pero, en fin, que quiere abordar grandes problemas estructurales de Chile, una mala idea es colocar en cargos de responsabilidad a personas que vienen a aprender a hacer política chilena ahí, por primera vez”, advirtió.

“Y ojo, que la gente que tiene que aprender no siempre es joven, porque en el gobierno anterior, digamos, la gente que venía a aprender en los cargos, era gente que nunca había tenido un cargo por una cosa natural de edad, pero también puede haber gente que se ha dedicado toda la vida a otra cosa y que ahora recién se va a enterar dónde queda el Congreso nacional y quién es, digamos, el presidente de la Comisión, entendido o no, de Minería de la Cámara de Diputados. Yo aconsejaría no hacer pasantías en ministerios relevantes”, añadió.

El académico también se refirió al presente de la actividad económica y las perspectivas para el país en 2026: “Probablemente va a haber un mejor ánimo empresarial al principio del gobierno. Básicamente es como el efecto Piñera, si uno mira los dos gobiernos del Presidente Piñera, que en paz descanse, estos no fueron muy exitosos en términos de implementar grandes reformas pro productividad, la verdad”.

“Pero, al principio siempre tuvieron un primer impulso que tenía mucho que ver con el optimismo que generaba en el empresariado, el hecho que hubiera un gobierno de un signo más compatible con las ideas que, en general, predominan ahí, y eso no es completamente, por así decirlo, frívolo”, indicó Landerretche.

“También ocurre, por ejemplo, desde la perspectiva de alguien que preside una empresa que tiene proyectos de inversión, probablemente espera que las personas que van a ser nombradas en agencias regulatorias en el próximo gobierno, sean personas un poquito más proclives a la inversión que lo que hay ahora, por ejemplo”, continuó.

“Eso me parece del todo razonable como expectativa. Y ese tipo de cosas te compran un cierto espacio de crecimiento. Hay que decir que cuando uno mira las cifras de inversión, estas ya venían reactivándose básicamente desde que se resolvió la incertidumbre constitucional con los dos procesos”, agregó.

“Uno observa muy claramente que hasta el segundo proceso constitucional había mucha incertidumbre de qué iba a pasar en Chile. Las grandes empresas tenían un poquito detenidos sus procesos de inversión, y después de eso como que viene una activación bien importante”, recordó el economista.

“En la minería también hay una activación posterior a que se resuelve la incertidumbre sobre el royalty. Así que yo diría que hay un vuelito que va a tener el gobierno, la pregunta es si lo va a saber aprovechar”, finalizó.

