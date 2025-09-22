Economista David Bravo advierte falta de diagnóstico en el Gobierno frente al desempleo y criticó la falta de conciencia del Ejecutivo

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, reiteró sus cuestionamientos al manejo del desempleo por parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En entrevista con Radio Infinita, el economista sostuvo que “el gobierno ha estado bajando el perfil del tema del mercado laboral desde que partió el gobierno (...) actúa como si no tuviéramos un problema”.

Bravo consideró que el desempleo es un problema estructural que se arrastra desde hace años, y criticó la reacción del Ejecutivo ante el informe del Banco Central, que advertía sobre los efectos de medidas como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas. El economista calificó la situación como “absurda”.

El académico cuestionó las declaraciones de los ministros Giorgio Boccardo (Trabajo) y Álvaro García (Economía), quienes atribuyeron el aumento del desempleo a procesos de largo plazo. “Como reacción al tema del informe del Banco Central, que el desempleo viene aumentando hace una década, ha dicho el ministro Boccardo. A esto se sumó el ministro García, diciendo que el desempleo viene aumentando hace dos décadas”, apuntó.

Bravo interpretó estas afirmaciones como una forma de eludir responsabilidades: “¿Qué es lo que se pretende con esto? Se trata de decir que este no es un problema nuestro, o sea, que viene ya de hace mucho tiempo. Yo creo que se le ha sacado el cuerpo al tema del empleo”, disparó.

CONTEXTO POSTPANDEMIA

El economista también criticó la falta de conciencia del Ejecutivo frente a las cifras actuales de desempleo, que rondan el 9%. “¿Cuál es la razón por haberse involucrado en incrementos en costos laborales a todas luces excesivos?”, interpeló.

A su juicio, el gobierno desoyó advertencias previas sobre el impacto de sus políticas: “La responsabilidad que además ha tenido el gobierno en términos de no escuchar las advertencias que se han hecho, no ahora, hace más de tres años, y en particular cuando se empezó a plantear que había que adelantar el incremento del salario mínimo, que en un comienzo el gobierno lo había programado para fines de su administración”, dijo.

Bravo agregó que no se consideraron los efectos del rezago laboral postpandemia ni la incertidumbre generada por los dos procesos fallidos de redacción constitucional. “Somos de los países más rezagados respecto a la situación prepandemia, cuando nos comparamos con la OCDE y con América Latina”, resaltó.

CRÍTICAS A LA AGEBNDA LABORAL

El economista también cuestionó la orientación de la agenda laboral del Ejecutivo. “Este gobierno no le ha dado tregua al tema, porque de hecho sigue insistiendo en que va a mandar el proyecto de negociación por rama al Congreso”, agregó.

“Esta es una agenda anti-empleo”, dijo Bravo, y advirtió que las medidas deberían aplicarse en contextos de pleno empleo, ya que los principales afectados son las empresas de menor tamaño.

Finalmente, llamó al gobierno a revisar su enfoque: “Si no puede hacer una política pro empleo (...) lo que debería hacer es dejar de hacer cosas antiempleo”.

