«Eco Barrio La Platina»: Presidente Boric encabezó entrega de más de 1.200 viviendas en La Pintana

El Presidente Gabriel Boric encabezó la entrega de la primera etapa del proyecto habitacional «Eco Barrio La Platina» en la comuna de La Pintana, en la región Metropolitana.

Previo al inicio de la ceremonia de entrega de las llaves de las más de 1.200 viviendas entregadas, el Jefe de Estado junto a las autoridades de Gobierno, sostuvo un conversatorio junto a dirigentas de los 17 comités de vivienda de la primera etapa del Eco Barrio La Platina, que forma parte del programa Ciudades Justas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que cuenta con 12 proyectos en desarrollo en diferentes regiones de Chile.

Durante la ceremonia, el secretario de Estado destacó que los 322 departamentos y 881 casas entregados en esta jornada “son alegrías de un triunfo”, y que las familias beneficiadas “junto con recibir las llaves de sus futuras casas o departamentos, están recibiendo un barrio, una comunidad que ustedes han forjado”.

Además, destacó, a su vez, el equipamiento y los servicios asociados que se instalarán en el sector de La Platina, que contempla microbarrios con diversos espacios, cada uno de ellos con un espacio comunitario, una plaza, sede social, explanada, punto limpio, huertos medicinales y espacios de permanencia, conectados con su entorno a través de áreas verdes.

Asimismo, cuenta con un circuito de ciclovía y de comercio ferial, 22 áreas verdes de gran tamaño, y conectividad con el transporte público.

“Estamos aquí para cumplirle al pueblo, para cumplirles a ustedes para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas que habitan nuestro territorio. Eso representa hoy día La Platina. Eso consiguieron ustedes. Para eso seguimos trabajando”, dijo el Presidente.

En su primera etapa, el proyecto Eco Barrio La Platina, en la comuna de La Pintana, contempló la entrega de viviendas a 1.203 familias, beneficiando a 4.770 personas, que accedieron al subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49. Esta primera entrega corresponde a los primeros 17 de los 61 comités de vivienda que participan del proyecto, que llevan constituidos más de 10 años, con familias que son mayoritariamente lideradas por mujeres.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, destacó el alto estándar de las viviendas entregadas en La Pintana.

"La primera etapa de este proyecto de La Platina de 1.203 viviendas ya está siendo ocupada por sus respectivas familias. Son doce condominios pequeños y son viviendas individuales que tienen grandes características técnicas, como envolvente térmica, ventanas termo panel y sistemas de circulación de aire interior”, aseguró el ministro de Vivienda.

Y complementó que “además, normalmente, cuando se construían viviendas públicas, llegaban las personas a vivir y dos, tres o cuatro años después llegaban los servicios. Aquí hemos estado tratando de llegar junto con las viviendas, es decir, que en el mismo momento que llegan las personas a vivir, lleguen también la salud, la educación, los distintos servicios, incluso privados".

IMÁGENES:

(Imágenes: Presidencia)

PURANOTICIA