Dueños de Camiones de Chile se querellan contra bandas criminales dedicadas al robo de cargas de salmones

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) se sumará a las acciones legales contra las dos bandas criminales dedicadas al robo de cargas de salmones en el sur del país. Las agrupaciones delictuales fueron desarticuladas en un operativo a nivel nacional que dejó 22 detenidos.

A través de un comunicado, desde la CNDC señalaron que “un operativo a nivel nacional logró destruir dos bandas criminales dedicadas al robo de camiones y cargas de salmón en el sur de Chile y posterior comercialización ilegal en el Terminal Pesquero Santiago. Fueron incautadas 60 toneladas de este valioso producto, camiones y armas de fuego, y hay 22 detenidos listos para su formalización en tribunales”.

En esa línea, en la organización se explicó que “siguiendo un patrón repetido, las bandas robaban salmones principalmente en la zona de Calbuco y Puerto Montt, abordando con armamento los vehículos de carga, poniendo en riesgo a nuestros conductores y luego vendiendo el producto en los mercados negros. Para la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, esta compleja y larga investigación es prueba concluyente de que la industria del transporte y la logística sigue siendo blanco principal de las organizaciones criminales que combinan el robo de vehículos con el contrabando en gran escala”.

La Confederación reiteró que el gremio participa en los esfuerzos contra el crimen organizado y colabora en distintas instancias de coordinación con las policías, agencias de seguridad y de fiscalización del Gobierno, junto a otros actores que son parte de dicho trabajo.

“Esta Confederación de Dueños de Camiones de Chile se hará parte de las acciones legales necesarias contra los integrantes de esta entidad criminal, toda vez que hay 22 personas involucradas en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Bio Bio. Analizaremos con prolijidad los antecedentes para definir nuestro curso de acción”, subrayaron desde la organización.

Finalmente, expresó "nuestro total apoyo a esta tarea que lidera el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, la PDI y el Servicio de Impuestos Internos".

