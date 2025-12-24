Dueño de un local comercial y uno de sus trabajadores fueron baleados durante intento de asalto en el barrio Yungay de Santiago

Un ciudadano peruano, dueño de un local comercial en el barrio Yungay de Santiago, y uno de sus trabajadores (chileno), fueron baleados por delincuentes que intentaron asaltar el lugar, pero no lo lograron debido a la resistencia de las víctimas.

El hecho se registró cerca de la medianoche de este miércoles 24 en un local ubicado en Cueto con Yungay, hasta donde llegaron delincuentes armados en un vehículo y una motocicleta, en momentos en que el dueño y los trabajadores estaban cerrando.

Los delincuentes los amenazaron para que entregaran el dinero. Así se produjo un forcejeo y los antisociales les dispararon en la espalda para finalmente darse a la fuga.

Tras el violento hecho, las dos víctimas del intento de asalto fueron trasladadas de urgencia hasta el Hospital San Juan de Dios, donde se encuentran fuera de riesgo vital.

Sobre lo sucedido, el comisario Sergei Fernández, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Oriente indicó que "le propinaron un disparo al propietario y al trabajador por la espalda, dándose a la fuga sin conseguir su cometido". De igual forma, el oficial confirmó que no es el primer asalto que sufre este comerciante.

PURANOTICIA