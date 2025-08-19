Dueño de casa fue asesinado por delincuentes que lo atropellaron con su propio automóvil en una parcela de Curacaví

Un hombre fue asesinado por delincuentes que lo atropellaron durante un robo ocurrido la madrugada de este martes en Curacaví, región Metropolitana.

Los antisociales fallaron en un primer intento y volvieron con el fin de concretar el robo.

Según confirmó Carabineros, alrededor de las 3:00 horas, tres sujetos entraron a la parcela donde reside un hombre de 44 años junto a su familia, con la intención de sustraerle su vehículo particular, el cual estaba estacionado al interior del recinto. Pero no logran su cometido, siendo persuadidos por las alarmas del inmueble.

Posteriormente, siendo las 5:00 horas, vecinos del sector tomaron contacto con efectivos de Carabineros, quienes al concurrir al lugar de los hechos constataron que la víctima se encontraba fallecida a las afueras de su domicilio, tendido en el camino interior del condominio, con lesiones atribuibles a un atropello.

En tanto, su vehículo fue sustraído por los desconocidos y se estima que la víctima intentó impedir el robo y que fue atropellado con su propio automóvil.

En el lugar se realizan intensos operativos para dar con los autores del robo con homicidio, sin resultados positivos hasta el momento.

