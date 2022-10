Dramático relato de conductor de aplicación asaltado en el mall Costanera Center: "Le rogué que no me disparara"

Carabineros detuvo a un delincuente que minutos antes había robado el vehículo a un conductor de aplicación, haciéndose pasar por cliente. También se recuperó el automóvil.

El hecho ocurrió en el mall Costanera Center, cuando la víctima tomó un pasajero que le pidió dirigirse al sector oriente. Cuando llegaron a la esquina de avenida Presidente Kennedy con San Damián, el sujeto amenazó al chofer con un arma de fuego y le robó el vehículo.

El conductor hizo la denuncia a efectivos de la policía uniformada que se encontraba en las cercanías del lugar y se inició una persecución policial que terminó en la Costanera Norte, en la comuna de Renca, cuando el antisocial chocó con otro automóvil.

La capitana Tamara Valenzuela informó que el individuo intimidó al conductor “con un arma de fuego tipo revólver y hace que descienda del vehículo”.

Detalló que el ladrón tenía “entre sus pertenencias un calcetín con munición y al interior del vehículo, el armamento que utilizó para intimidar a la víctima. Estamos hablando de un revólver el cual mantenía un encargo nacional por el delito de hurto de una persona ya fallecida en el año 2017”.

La víctima del robo relató que “le rogué que no me disparara, que tenía hijos, que tenía que mantener una familia y ahí me dejó ir y me quitó el celular, las llaves del auto y se fue. Salí arrancando y afortunadamente en un semáforo estaba Carabineros”.

PURANOTICIA