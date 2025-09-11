Dos sujetos son detenidos por transportar siete tarros con marihuana en San Bernardo

Carabineros de San Bernardo, en el marco de los servicios preventivos desplegados en la comuna, lograron la detención de dos sujetos sorprendidos con gran cantidad de marihuana en un vehículo.

El procedimiento ocurrió en la tarde del miércoles, cuando los funcionarios policiales realizaron una fiscalización vehicular aleatoria en Avenida Lo Blanco con Santa Mercedes a un vehículo en el que se trasladaban dos hombres sospechosos.

Al momento de solicitar la documentación del automóvil, el personal policial pudo apreciar un paquete de color negro en el asiento trasero, envuelto como si fuera una encomienda, y al preguntar a los sujetos, el que estaba en el asiento del copiloto indicó que “me pagan solo para transportar la marihuana”.

Debido a su confesión espontanea, Carabineros realizó el registro del interior del auto, encontrando al interior del paquete 7 tarros metálicos de leche en polvo, los que mantenían 8 kilos de marihuana, motivo por el cual ambos fueron detenidos en el lugar y el auto incautado.

Los aprehendidos son ambos chilenos, uno de 32 años con antecedentes anteriores por daños, mientras que su compañero de delito, de 25 , mantiene un prontuario por infracción a la Ley 20.000 y porte de arma blanca. La fiscalía dispuso que pasen a control de detención durante la jornada de este jueves.

PURANOTICIA