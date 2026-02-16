Click acá para ir directamente al contenido
Dos personas resultan gravemente heridas en ataque a balazos en toma Dignidad de La Florida

Un hombre de 43 años y una menor de 16 fueron alcanzados por disparos mientras celebraban un cumpleaños en su vivienda.

Lunes 16 de febrero de 2026 08:45
Un hombre de 43 años y una menor de 16 resultaron gravemente heridos a bala la noche del domingo en un ataque con armas de fuego hacia una vivienda de la toma Dignidad, comuna de La Florida de la Región Metropolitana, donde se celebraba un cumpleaños.

De acuerdo a la información policial, desconocidos en automóvil dispararon contra una casa y se dieron a la fuga. Los heridos fueron trasladados al Hospital de La Florida, donde recibieron atención de urgencia.

El hombre recibió un impacto en el abdomen mientras que la menor recibió el disparo en el tórax. Ambos se encontraría en estado grave, pero fuera de riesgo vital. La investigación por doble homicidio frustrad quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y de la PDI.

Sobre lo ocurrido, la fiscal ECOH Natalia Carrasco señaló que "se encontraban celebrando un cumpleaños en su domicilio, cercano a la toma Dignidad, y en ese contexto un vehículo pasa por fuera de su domicilio".

La fiscal añadió que "desde el interior del vehículo un sujeto efectúa a lo menos cuatro disparos balísticos hacia el interior del domicilio y dos de ellos habrían impactado a estas víctimas".

"Al ser una toma es bastante difícil el acceso a cámaras de seguridad, pero sí se logró recuperar evidencia balística en las inmediaciones del sitio del suceso y estamos evidentemente evaluando varias líneas investigativas", concluyó la fiscal.

