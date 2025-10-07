Dos personas muertas deja accidente de camión que volcó en la ruta 5 Norte en Colina

Dos personas perdieron la vida en un accidente que se registró la tarde de este martes en la ruta 5 Norte, en la comuna de Colina, en la región Metropolitana.

La emergencia se produjo a la altura de El Manzano, luego que un camión perdiera el control, cruzara ambas pistas y terminara volcando perdiendo su carga.

De manera preliminar, desde Carabineros indicaron que se puede presumir que las personas transportaban cigarros y vestimentas de contrabando.

El hecho que se registró a la altura del kilómetro 33, provocó la suspensión total del tránsito hacia el norte.

TransporteInforme región Metropolitana indicó que flujo vehicular está siendo "desviado hacia sector enlace Lo Pinto- Batuco. Considere tiempo extra en su viaje".

(Imagen: @redomegachile)

PURANOTICIA