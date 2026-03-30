Dos mujeres perdieron la vida tras choque de dos camiones y un automóvil en San Pedro de Melipilla

Dos mujeres perdieron la vida este lunes tras un accidente de tránsito que involucró a dos camiones y un vehículo menor, en la ruta G-66, en la comuna de San Pedro de Melipilla, región Metropolitana.

Personal de Carabineros fue alertado respecto de un accidente de tránsito en la denominada "ruta de la fruta", donde se verificó que debido a trabajos, el tránsito se encontraba detenido por personal de la autopista que mantenía banderilleros, manteniéndose un camión de transportes detenido y detrás de este un vehículo menor, el cual fue chocado por un tercer camión, lo que generó la colisión con resultado de muerte.

Según un comunicado de la Municipalidad de San Pedro de Melipilla, debido a la alta complejidad del incidente, el flujo vehicular se encuentra completamente interrumpido.

Además, indicaron que se espera la rehabilitación de la ruta desde las 20:00 horas de este lunes.

El capitán Fernando Vivar, de la 24° Comisaría de Carabineros Melipilla, remarcó que el conductor del camión que chocó el vehículo menor mantiene lesiones de carácter reservado y fue trasladado al Hospital de Melipilla.

Añadió que sobre el fatal incidente, “se dio cuenta al Ministerio Público, que dispone de equipos especializados para trabajar en el sitio del suceso“.

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(Imágenes: @TTISantiago)

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