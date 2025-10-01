Dos mujeres en riesgo vital tras ser atropelladas en la autopista General Velásquez

Click acá para ir directamente al contenido
Carabineros informó que se trata de dos personas en situación de calle que cruzaron por un paso no habilitado de la autopista General Velásquez, a la altura de Lo Valledor.

Miércoles 1 de octubre de 2025 07:44
Dos mujeres se encuentran hospitalizadas y en riesgo vital luego de ser atropelladas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Se trata de dos personas en situación de calle que cruzaron por un paso no habilitado de la autopista General Velásquez, a la altura de Lo Valledor.

En dicho lugar de la comuna fueron embestidas por un vehículo, cuyo conductor no alcanzó a divisar a las dos mujeres y las atropelló violentamente.

Cabe hacer presente que el conductor se detuvo a prestar ayuda.

Ambas mujeres fueron trasladas al Hospital Barros Luco, donde quedaron internadas en riesgo vital, mientras que la SIAT de Carabineros inició los peritajes.

El tránsito estuvo cortado en su totalidad en General Velásquez de sur a norte, siendo desviado a la altura de Departamental.

(Imagen: T13)

