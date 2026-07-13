Dos muertos y un vehículo quemado tras balacera en población de San Bernardo

Con dos muertos y un vehículo quemado terminó una balacera que se registró durante horas de la tarde de este domingo en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo a los primeros antecedentes, los hechos ocurrieron en la avenida Lo Blanco de la población El Manzano, donde hubo múltiples disparos en la vía pública.

Carabineros tomó conocimiento de que hasta el Hospital El Pino llegaron dos heridos por impactos balísticos, quienes fallecieron producto de la gravedad de sus lesiones.

Posteriormente, en avenida Lo Blanco fue abandonado completamente quemado un vehículo que, al parecer, fue usado por los atacantes.

Por instrucciones de la fiscalía, la investigación quedó a cargo del OS-9 y Labocar.

PURANOTICIA