Dos intentos de homicidios frustrados se registran en la región Metropolitana: Ambas víctimas decidieron no presentar denuncias

Dos homicidios frustrados ocurrieron en la madrugada de este jueves en dos comunas de la región Metropolitana. En ambos casos, las víctimas no ingresaron una denuncia.



El primer hecho ocurrió en calle Franklin con Víctor Manuel, comuna de Santiago, donde un ciudadano venezolano recibió impactos de bala en sus piernas.



La víctima fue trasladada al Hospital San Borja, y luego derivada a la ex Posta Central, donde se encuentra fuera de riesgo vital.



El fiscal Olivari comentó que según “la versión que indica la víctima es que en horas de la madrugada en la vía pública había sido atacado por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta”.



La víctima dijo desconocer las razones por la que le disparan y detalló que posteriormente los individuos se dieron a la fuga en la misma motocicleta.



El segundo hecho se registró en calle Rivera con Maruri, comuna de Independencia, cuando una persona que se trasladaba en un scooter fue abordada por dos sujetos, quienes le disparan en el abdomen para luego darse a la fuga.



Debido a esta situación, la víctima de nacionalidad dominicana fue trasladada al Hospital San José, donde fue intervenido y se mantiene fuera de riesgo vital.



El fiscal Centro Norte Felipe Olivari señaló que “habría sido atacado por una o dos personas, nos indican de nacionalidad extranjera también, y que le habrían disparado a lo menos en una oportunidad”.



“Entendemos que había un animo de causarle la muerte, por lo tanto, preliminarmente lo estamos investigando como un homicidio”, indicó el persecutor.



En tanto, el oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte, Eduardo Droppelmann, informó que la víctima “es interceptada por un sujeto desconocido (…) no tienen relación, no habría absolutamente ningún altercado anterior para que pudiera dispararle” y que, además, no le sustrajeron nada.

