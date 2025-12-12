Dos hombres fueron detenidos en Maipú con ketamina, cocaína y 5 kilos de marihuana

Dos sujetos fueron detenidos la tarde del jueves en la comuna de Maipú tras ser sorprendidos con distintas sustancias ilícitas en su poder.

Su captura ocurrió cerca de las 17:00 horas, cuando los funcionarios policiales circulaban por calle Las Tinajas y, al llegar al pasaje Copihue del Sur, advirtieron a un sujeto que, al ver la presencia policial, lanzó una bolsa de gran tamaño al conductor de un vehículo estacionado.

Al ser fiscalizado, el peatón portaba entre sus vestimentas una sustancia blanca similar a ketamina y $162.000 en efectivo.

Los funcionarios de la Comisaría Radiopatrullas controlaron al conductor del vehículo, quien tenía en su poder la bolsa recibida, la que contenía una cantidad considerable de marihuana.

Ambos detenidos —un chileno de 28 años y el conductor, también chileno, de 26, con antecedentes los dos— fueron trasladados a la unidad policial. En tanto el vehículo, un Kia Sportage, no presentaba encargo por robo.

Posteriormente, personal del OS7 realizó la prueba de campo y el pesaje correspondiente, estableciendo la incautación de 5 kilos 396 gramos de marihuana, 123 gramos de ketamina y 75 gramos de clorhidrato de cocaína.

Por instrucción de la Fiscalía, ambos imputados pasarán a control de detención durante la jornada de este viernes 12 de diciembre.

PURANOTICIA