Dos fuertes sismos se percibieron en el territorio antártico chileno: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile

Dos fuertes sismos se registraron en la noche de este jueves en las cercanías de la Base Frei, en territorio chileno antártico.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que los movimientos telúricos no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

El primer temblor se produjo a las 21:22 horas y tuvo una magnitud de 6.7, localizándose a 173 kilómetros al noreste de la Base Frei.

El segundo sismo se registró a las 22:15 horas a 185 kilómetros al noreste de la Base Frei. Tuvo una magnitud de 6.7.

El SHOA indicó que "se debe tener presente que no se descarta la posibilidad de que ocurran en forma espontánea remociones en masa producto del sismo, que podrían generar tsunamis locales en cuerpos de agua cercanos a su epicentro".

Además, mencionaron que "por las características y extensión de la zona geográfica susceptible a estos eventos, no existen actualmente a nivel mundial, sistemas de alerta con la capacidad para predecir su ocurrencia ni evaluación en tiempo real".

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