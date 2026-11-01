Dos fallecidos y un número indeterminado de desaparecidos deja volcamiento de balsa en río Maipo

Un amplio operativo de búsqueda y rescate se desarrolla durante la tarde de este domingo en el río Maipo, luego de que una balsa utilizada para realizar rafting volcara en el sector de San José de Maipo, en la Región Metropolitana. Los primeros antecedentes dan cuenta de dos personas fallecidas y un número todavía no confirmado de desaparecidos, mientras distintos organismos de emergencia trabajan para establecer la magnitud del accidente.

La situación se registró cerca de las 14:30 horas, a la altura del puente San Alfonso, donde una persona que se encontraba en las inmediaciones alertó sobre el volcamiento de la embarcación.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Municipalidad de San José de Maipo, inicialmente se reportó la desaparición de al menos siete personas tras el incidente.

Posteriormente, nuevos antecedentes publicados en Radio Bio Bio, dan cuenta de dos víctimas fatales, aunque todavía no existe una cifra consolidada sobre el total de ocupantes de la balsa ni sobre cuántas personas permanecen desaparecidas.

La emergencia motivó el despliegue de voluntarios de Bomberos, funcionarios de Carabineros, equipos de Seguridad e Inspección Municipal y personal del Hospital de San José de Maipo, quienes participan en las labores de asistencia y búsqueda.

AMPLIO OPERATIVO EN DISTINTOS SECTORES DEL RÍO

Debido a las características del accidente, los equipos de emergencia extendieron las labores de monitoreo hacia otros puntos del cauce.

Entre los sectores considerados se encuentran el puente El Toyo y Las Vertientes, donde se dispuso personal para apoyar la búsqueda de las personas cuyo paradero todavía se desconoce.

Carabineros también concurrió al lugar tras recibir la alerta inicial, con el objetivo de verificar las circunstancias del volcamiento y desarrollar las primeras diligencias.

Según los antecedentes difundidos, un equipo multidisciplinario de la institución policial participa en el procedimiento, mientras continúan las acciones destinadas a localizar a los desaparecidos.

Las autoridades no han descartado que el número de víctimas fatales pueda variar a medida que avance el operativo. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación definitiva sobre la cantidad total de personas afectadas.

PURANOTICIA