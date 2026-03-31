Dos estudiantes fueron detenidos por lanzar bombas molotov en inmediaciones del Instituto Nacional

Dos jóvenes de 16 y 18 años fueron detenidos este martes tras protagonizar incidentes con bombas molotov en las inmediaciones del Instituto Nacional, en pleno centro de Santiago.

El mayor de edad cursa cuarto medio en el establecimiento, mientras que el menor es alumno del Liceo Juan Gómez Catalán.

Este episodio se suma a lo ocurrido en el Liceo José Victorino Lastarria de Providencia, donde tres encapuchados incendiaron la oficina de Inspectoría y prendieron fuego a un basurero en el patio, en una jornada marcada por hechos de violencia en recintos educacionales.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro informó que “durante la mañana de hoy, un grupo de personas encapuchadas protagonizó un corte de tránsito en las afueras del Instituto Nacional, utilizando artefactos incendiarios y alterando el normal funcionamiento del entorno”.

La institución agregó que “ante esta situación, se solicitó la intervención de Carabineros con el fin de resguardar la seguridad y el orden público. Paralelamente, el establecimiento activó sus protocolos de seguridad, procediendo al despacho preventivo de estudiantes y del equipo docente”.

Los hechos se registraron en la intersección de la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins con Arturo Prat, donde los detenidos habrían manipulado y lanzado artefactos incendiarios, generando riesgo para transeúntes y personal policial.

En el procedimiento se incautaron prendas y objetos utilizados en la acción, entre ellos polerones, pantalones de buzo, guantes, capuchas, una polera negra y una botella con líquido acelerante y mecha en su interior.

Los imputados fueron identificados coomo V. A. S. A., de 16 años, y Gaspar Andrés G. R., de 18 años. Ambos quedaron a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para su control de detención, acusados de lanzamiento y manipulación de artefactos incendiarios.

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