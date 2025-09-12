Dos estudiantes fueron apuñalados en riña al interior de la Universidad Central en Santiago

Durante una celebración autoconvocada por Fiestas Patrias en dependencias de la Universidad Central en Santiago, se produjo una agresión con arma blanca que dejó a dos estudiantes heridos. El hecho ocurrió en medio de una discusión entre alumnos, según testigos presenciales.

Una persona relató que la situación se tornó violenta rápidamente: “Lo que pasó es que se estaban peleando. Estaban en drogas y alguien sacó una navaja y se la clavó a alguien en el estómago y en el cuello”, según consigna radio Biobío.

El mismo testigo aseguró que hubo una segunda víctima: “Creo que se la clavó por la cara. Parece. Sí, eso fue lo que pasó”.

Y fue enfático en atribuir el origen del conflicto al consumo de sustancias: “Esta es una riña por drogas. Estaban todos drogados y tomados”.

REACCIÓN INSTITUCIONAL

El fiscal de la casa de estudios, Julio Contreras Sandoval lamentó lo ocurrido: “Como Universidad lamentamos profundamente la situación que se ha producido hoy día”.

Aseguró que ya se iniciaron las indagatorias internas: “Estamos en este minuto haciendo todas las investigaciones para tratar de determinar cuáles fueron los hechos”. Añadió que “están preocupados de los estudiantes y sus familias”.

Además, fue categórico al desmentir que se tratara de una actividad oficial, “ya que la verdad que acá esto es una situación absolutamente inédita. Esto es una situación que no estaba ni organizada ni concertada”.

También reafirmó las normas vigentes dentro del recinto: “Está absolutamente prohibida la ingesta de alcohol y de drogas”.

Consultado por versiones que apuntaban a fiestas recurrentes los viernes, Contreras negó rotundamente: “No, no, la verdad es que nosotros no tenemos antecedentes. No hay autorizaciones de ningún tipo para fiestas al interior de la universidad”.

Sobre el ingreso del arma blanca, explicó que “existen los controles para que entren solo los estudiantes”, y aseguró que se investigará cómo se introdujo el objeto. También descartó el uso de detectores de metales, argumentando que: “Quienes entran a la universidad son solamente nuestros estudiantes”.

También confirmó que las clases continúan con normalidad, aunque el sitio del suceso permanece acordonado.

INTERVENCIÓN POLICIAL

Carabineros de la 4ª Comisaría de Santiago acudió al lugar tras el incidente. El teniente coronel Pedro Olguín confirmó la gravedad de lo ocurrido: “Carabineros se constituye en la Universidad Central ubicada en Santa Isabel con San Diego, lugar en el cual existen dos personas lesionadas por arma blanca”.

Además, informó sobre la detención de un estudiante, el cual “se mantiene también un detenido a quien se le incauta un arma blanca del tipo cortapluma”.

Respecto al estado de salud de los heridos, Olguín indicó que “ambos se encuentran sin riesgo vital”, tras ser trasladados a un centro asistencial. Sobre el detenido, agregó que “no se manejan antecedentes previos”.

El comisario también entregó antecedentes preliminares sobre el contexto: “Se trataría de una junta que mantenían estos alumnos. Los tres son alumnos de diferentes años y carreras de este centro educacional”. Aclaró que “la universidad funcionaba con normalidad al momento de los hechos”.

