Dos detenidos por joven embarazada que fue baleada en La Florida y posteriormente falleció

Carabineros informó que en el Hospital Sótero del Río murió la joven de 19 años embarazada que fue baleada el domingo pasado en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. También reportó que hay dos detenidos por este crimen, un hombre y una mujer, ambos chilenos.

El baleo ocurrió cerca de las 4 de la madrugada del domingo pasado en la intersección de Cleopatra con San José de La Estrella, mientras la víctima embarazada de cuatro meses se encontraba en su hogar.

"Presuntamente, la prima de la pareja de la víctima llega, efectúa disparos al inmueble y uno de estos impactos da en la cabeza de ella, quien fue trasladada hasta el hospital Sótero del Río", sostuvo el teniente de Carabineros Rodrigo Bustos en esa oportunidad.

Aparentemente el ataque habría sido gatillado a raíz de un conflicto familiar que tuvo la pareja de la mujer con su prima y de acuerdo con el relato policial, el verdadero objetivo habría sido el hombre que vivía en la casa junto a la afectada, quien cuenta con antecedentes policiales.

En el sitio del suceso, Carabineros constató al menos nueve impactos balísticos en el inmueble, además de una gran cantidad de vainillas dispersas en la vía pública.

PURANOTICIA