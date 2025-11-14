Dos detenidos más en caso de Krishna Aguilera: uno de los hombres es quien inhumó el cuerpo

La madrugada de este viernes la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a otro involucrado en la muerte de Krishna Aguilera, se trata de Luis Armando Inostroza Nawrath, de 44 años, apodado 'El Krosty'.

Según la información que maneja la Fiscalía Occidente, 'El Krosty' habría cumplido una misión en particular: realizar la inhumación del cuerpo de Krishna Aguilera. Lo anterior quiere decir que se encargó de enterrar un cadáver en agujero donde fue encontrada la joven en el sector de Catemito en Calera de Tango.

Inostroza Nawrath pasará a control de detención durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Además, durante la mañana de este viernes llegó hasta dependencias de la PDI un hombre identificado como Kevin, quien es sujeto de interés en la indagatoria. Contra él pesaba una orden de detención, la que se ejecutó ayer.

Como no lo encontraron en su domicilio, hoy concurrió junto a su abogada hasta la PDI para entregarse de manera voluntaria.

Leslie Pinilla, defensora particular del joven, confirmó que la entrega voluntaria se realizó debido a que había una orden de detención emitida en su contra.

Por este caso hay cinco personas en prisión preventiva, entre ellas el narcotraficante Juan Beltrán, sindicado como el líder de una banda que ejecutó el homicidio de Aguilera. Todo esto como venganza por una quitada de drogas.

