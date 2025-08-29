Dos ciudadanas estadounidense fueron detenidas en el Aeropuerto de Santiago por portar dos armas, municiones y marihuana

Click acá para ir directamente al contenido
Detectives de la PDI detuvieron a las dos pasajeras tras descubrir que en su equipaje de bodega portaban una pistola Smith & Wesson, otra marca Glock, cargadores y municiones.

Viernes 29 de agosto de 2025 07:17
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos ciudadanas estadounidenses que fueron sorprendidas en el Aeropuerto Internacional de Santiago cuando ingresaban al país con dos pistolas, municiones y marihuana, esta última para consumo medicinal.

Detectives del Departamento de Inspección Secundaria del Aeropuerto detuvieron a las dos pasajeras tras descubrir que en su equipaje de bodega portaban una pistola Smith & Wesson, otra marca Glock, cargadores y municiones.

La dos mujeres, que se desempeñan como peluqueras caninas, manifestaron que las armas son para su defensa personal. Sin embargo no tenían su certificado o documentos para autorizar su porte, traslado o tenencia, ni su internación a Chile.

Además, al interior de su maleta se detectaron cuatro contenedores de resina de cannabis y un cigarro artesanal de marihuana. Aunque cuentan con certificado estadounidense que autoriza su consumo medicinal, el documento no es válido para la importación.

El director regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, explicó que "las maletas fueron inmediatamente marcadas y en la sala de revisión, previo a la salida del recinto, fueron revisadas nuevamente con máquinas de rayos X y abiertos para poder verificar todo su contenido".

Cabe hacer presente que ambas quedaron a disposición de la Fiscalía Occidente.

