Dos carabineros lesionados tras choque de su carro policial con bus del Sistema Red en Pudahuel

Dos carabineros resultaron lesionados con policontusiones tras chocar en su carro policial contra un bus del Sistema Red en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

El accidente ocurrió a las 06:45 horas de este viernes en la esquina de San Pablo con El Tranque. Los funcionarios afectados pertenecen a la Tenencia Pudahuel y fueron trasladados al hospital institucional.

"Ellos habían prestado cooperación en el sector de Pudahuel, en el sector urbano, y se encontraban de regreso hacia su sector", informó el teniente coronel Juan Vargas.

"Afortunadamente, no hay personas civiles que hayan resultado lesionadas", agregó el oficial, quien explicó que el conductor del bus dio negativo al alcotest.

En el lugar se realizaron peritajes a cargo de la SIAT de Carabineros para establecer las responsabilidades por el accidente.

